أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، الخميس، تخصيص مساحة مليون متر مربع لإقامة مدينة عالمية لصناعة الذهب بمدينة مرسى علم لاستغلال امكانيات المنطقة التي تشتهر بالذهب، والبدء في وضع الدراسات اللازمة للإنشاء





وأضاف «عبدالله» في تصريحات اليوم، أن هذا المشروع سيمثل نقلة اقتصادية كبيرة، وإضافة لتنوع الأنشطة السياحية حيث تمتلك مرسي علم خامات الذهب، وأحد أهم مناجم الإنتاج في العالم، وهو منجم السكرى.





