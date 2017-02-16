أنهت وزارة العدل، اليوم الخميس، ورشة تدريب لـ 30 قاضيًا بمحاكم الأسرة تحت عنوان «أهم المشكلات في قضاء الأسرة»، والتي استمرت 3 أيام، تحت إشراف المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، وبتنظيم من المستشارة جيهان البطوطي مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل

وشهدت الورشة تدريب القضاة على كيفية التغلب على معوقات العمل التي تواجههم أثناء النظر والفصل في دعاوى الأسرة، بهدف سرعة الفصل في هذه الدعاوى لأهميتها لدى فئات كبيرة من قطاعات المجتمع المصري وخاصة المرأة المعيلة.

جرى تنظمي الورشة ضمن خطة يتم انجازها على مراحل بتوجيه من المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل بهدف اتباع كافة السبل لتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى والتي منها التدريب المستمر للقضاة، وتبادل الخبرات في كافة مجالات التقاضي.