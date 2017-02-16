قال صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الخميس، إنه طلب من مديري الإدارات التعليمية بتطبيق نظام المحاضرات للصف الثالث الثانوي بمدارس المحافظة

وشدد «عثمان»، خلال لقائه بمديري الإدارات التعليمية، الخميس، على ضرورة الاستعداد لمسابقة مدرستي «نظيفة.. متطورة» التي ستبدأ خلال شهر مارس لمدة أسبوع، وسيتم اختيار أفضل مدرسة في كل إدارة تعليمية.

ووجه مديري الإدارات التعليمية بتفعيل القوافل التعليمية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، واختيار أفضل المعلمين حسب رغبات الطلاب للحد من الدروس الخصوصية، والاهتمام بطابور الصباح واستخدام الآلات الموسيقية وتفعيل الأنشطة التربوية.

وأكد وكيل الوزارة متابعة تسليم الكتب للطلاب، وتنفيذ قرارات السلوك والمواظبة الخاصة بالطلاب وتنفيذ النشرات الخاصة بسد العجز بين المدارس.

اجتماع وكيل تعليم كفر الشيخ بمديري الإدارات

اجتماع وكيل تعليم كفر الشيخ بمديري الإدارات

اجتماع وكيل تعليم كفر الشيخ بمديري الإدارات