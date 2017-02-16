اخبار مصر
-
رياضة
- أسوان ينهي تدريباته استعدادا لمواجهة طنطا.. غدا
- رئيس الـ«فيفا» يؤيد فكرة إقامة مونديال 2026 في أكثر من دولة
- سان جيرمان يسيطر على التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا
- الونش لـ«جهاز الزمالك»: أنا آسف
- ٦ مرشحين لخلافة خالد مصطفى بالمقاولون
- 10 آلاف جنيه مكافأة شهرية لطاقم التحكيم الأفضل في الدوري
- طارق السيد يعتذر عن عدم الاستمرار في التدريب بالزمالك
- الزمالك يواجه أزمة قبل مواجهة الأوليمبي بسبب الجبهة اليسرى
- تأجيل مباريات سوبر براعم القاهرة مواليد 2006 بالأهلي
- أيوب يتحدث عن تعادل الأهلي وأداء أصدقاء الدكة أمام الإسماعيلى
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وكيل «تعليم كفرالشيخ» يطالب بتطبيق نظام المحاضرات وتفعيل القوافل التعليمية (صور)
16
فبراير
2017
14:50 PM
بواسطة
قال صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الخميس، إنه طلب من مديري الإدارات التعليمية بتطبيق نظام المحاضرات للصف الثالث الثانوي بمدارس المحافظة
وشدد «عثمان»، خلال لقائه بمديري الإدارات التعليمية، الخميس، على ضرورة الاستعداد لمسابقة مدرستي «نظيفة.. متطورة» التي ستبدأ خلال شهر مارس لمدة أسبوع، وسيتم اختيار أفضل مدرسة في كل إدارة تعليمية.
ووجه مديري الإدارات التعليمية بتفعيل القوافل التعليمية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، واختيار أفضل المعلمين حسب رغبات الطلاب للحد من الدروس الخصوصية، والاهتمام بطابور الصباح واستخدام الآلات الموسيقية وتفعيل الأنشطة التربوية.
وأكد وكيل الوزارة متابعة تسليم الكتب للطلاب، وتنفيذ قرارات السلوك والمواظبة الخاصة بالطلاب وتنفيذ النشرات الخاصة بسد العجز بين المدارس.
اجتماع وكيل تعليم كفر الشيخ بمديري الإدارات
اجتماع وكيل تعليم كفر الشيخ بمديري الإدارات
اجتماع وكيل تعليم كفر الشيخ بمديري الإدارات
اجتماع وكيل تعليم كفر الشيخ بمديري الإدارات
بواسطة
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع