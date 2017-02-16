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قطع الكهرباء عن منطقة الزهور بالغردقة
16
فبراير
2017
08:50 AM
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أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الزهور بمدينة الغردقة، صباح اليوم الخميس، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية
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