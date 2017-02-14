أمر محافظ القليوبية اللواء عمرو عبدالمنعم إبراهيم، اليوم الثلاثاء، بتوفير «كشك» لفتاة تجمع القمامة على «تروسيكل» ألتقاها مصادفة أمام مجلس مدينة كفر شكر، بعد افتتاح المرحلة الأولى لمصانع مشروع «وظيفتك جنب بيتك»

وتحدث المحافظ على الفتاة التي ذكرت له أنها تعمل في جمع القمامة للإنفاق على والديها المسنين، ورعاية أشقائها الصغار. كما أثنى المحافظ على الفتاة، وقال لها: «أنتى بألف رجل»، داعيًا إياها لمقابلته في مكتبه، وتخصيص «كشك» لها.

محافظ القليوبية أثناء حديثه مع فتاة جمع القمامة