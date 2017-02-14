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وكيل «صحة المنوفية» تطمئن على حالة المصاب بطلق ناري من ضابط شرطة
14
فبراير
2017
21:50 PM
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اطمأنت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على حالة أحمد عبدالرازق محمد، سائق «توك توك»، الذي أصيب بطلق ناري من ضابط بإدارة مرور شبين الكوم
كان المُصاب نُقل إلى للعناية المركزة بجراحة المخ والأعصاب، حيث أصيب بطلق ناري أسفل العين اليسرى، ويتم حاليا إجراء عملية جراحية باستخراج الرصاصة.
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