وكيل «صحة المنوفية» تطمئن على حالة المصاب بطلق ناري من ضابط شرطة

اطمأنت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على حالة أحمد عبدالرازق محمد، سائق «توك توك»، الذي أصيب بطلق ناري من ضابط بإدارة مرور شبين الكوم