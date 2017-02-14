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أسرة السائق ضحية ضابط بـ«مرور شبين الكوم»: «هو الإنسان مبقاش له ثمن قدام الباشا؟»
14
فبراير
2017
21:50 PM
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تُباشر نيابة شبين الكوم الكلية الاستماع إلى أقوال السائق محمد عبدالرازق، ٤٠ سنة، الذي أصيب بطلق ناري أسفل العين اليسرى، ويُحتجز حاليا بالعناية المركزة بمستشفى شبين الكوم التعليمي
وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا حول المستشفى.
والتقت «المصري اليوم»، بعدد من أقارب المجنى عليه. وقالت بدريه لبيب الجارحي، ابنه خالته، إن المجنى عليه متزوج، ومعه طفلين، غرام، «١٢ سنة»، ومحمد «7سنوات»، وزوجته تدعى دعاء إبراهيم، ربة منزل، وليس له دخل آخر سوى الـ«توك توك».
وقال علاء خالد، نجل شقيق الضحية: «الظابط ضرب عمي وسابه بينزف وجرى، وضرب اتنين ماشيين في الشارع من خوفه وسرعته. ياريت حق عمي ميضيعش، هو الإنسان مبقاش له ثمن قدام الباشا؟».
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