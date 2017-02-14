أشرف العربي بعد خروجه من الحكومة: أديت واجبي على أكمل وجه

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه أدى واجبه خلال فترة تولية مهام الوزارة على أكمل وجّه، مشيرا إلى أن القيادة الجديدة المتمثلة في الدكتورة هالة السعيد يشهد لها بالكفاءة المتميزة ودورها البارز في الاقتصاد المصري

وأوضح العربي، أنه سيعود مرة أخرى لممارسة عمله في معهد التخطيط القومي، مضيفا: «يشرفني الانتماء إلى معهد التخطيط كأستاذ به».

وأشار إلى أن الدكتور صالح الشيخ سيكون نائبا لوزيرة التخطيط الجديدة في شق الإصلاح الإداري، بينما ستكون الدكتورة نهال المغربل باقية في منصبها كما هي نائب وزير التخطيط في شق التخطيط.

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