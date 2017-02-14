نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر، الثلاثاء، قافلة طبية بالتعاون مع وزارة الصحة بمركز أرمنت من خلال توفير وحدة متنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي، بالإضافة إلى الكشف المجاني في تخصصات أخرى



وصرحت الدكتورة سعاد إسرائيل سعد مقررة الفرع بالأقصر، أنه خلال يومين تم فحص أكثر من 60 سيدة فوق سن الأربعين، مضيفة أنه ستنتقل هذه الوحدة الأسبوع القادم إلى مركز إسنا بمستشفى إسنا المركزى لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من السيدات.