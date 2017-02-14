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«السياحة العلاجية» فى مؤتمر برعاية «السيسى» فى شرم الشيخ 23 مارس
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفى يوم 2 مارس المقبل للإعلان عن تفاصيل وجلسات مؤتمر السياحة العلاجية، الذى سيقام فى محافظة جنوب سيناء، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الفترة من 23 إلى 25 مارس المقبل
وأضاف «عبد اللطيف»، أحد منظمى المؤتمر، أن الهدف من إقامة مؤتمر للسياحة العلاجية بجنوب سيناء هو تسليط الضوء على إمكانيات مصر فى السياحة العلاجية والاستشفائية وحصولها على نصيبها العادل من هذا النوع من السياحة التى لم نحصل فيها إلا على نسبة ضعيفة رغم إمكانياتنا الهائلة لتوفير فرص عمل للشباب.
وأشار إلى أن جنوب سيناء تزخر بالعديد من المناطق المؤهلة لإقامة منتجعات سياحية علاجية، مثل سانت كاترين، التى يوجد بها أعشاب طبية لا يوجد لها مثيل فى العالم، وكذلك الوديان بسيناء، ومنطقة طور سيناء، وحمام فرعون، وعيون موسى، والمياه الكبريتية المتميزة فى علاج الأمراض الجلدية والرمال الساخنة.
وأوضح «عبد اللطيف» أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أكد توجيه الدعوة لجميع محافظات مصر التى تتميز بطبيعة تمكنها من العمل فى هذا النوع من السياحة لحضور المؤتمر بشرم الشيخ، وسيتم توجيه الدعوة لعدد من خبراء ومتخصصين وأطباء من مختلف الدول ووسائل الإعلام العالمية لحضور المؤتمر.
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