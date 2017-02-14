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«حق الشعب»: اتهامات «القيم» للسادات مخالفة للدستور
انتقد تحالف «حق الشعب» البرلمانى، توصيات لجنة القيم بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات
وقال التحالف، فى بيان له، الثلاثاء، إنه يتابع بمزيد من الدهشة والاستغراب، ما تم تسريبه لتوصيات لجنة القيم فى شأن ما انتهت إليه بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، لافتا إلى أن ما تم تداوله حولها يمثل تجاوزاً صارخاً للمادة 381 من اللائحة رقم 1 لسنة 2016، التى توجب عرض توصيات اللجنة على اللجنة التشريعية بالمجلس، ثم العرض على المجلس مجتمعاً شريطة أن تكون الموافقة على إجراءات إسقاط العضوية بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
وطالب البيان أعضاء مجلس النواب بالتريث والتحقق والتدقيق قبل إصدار القرار، مؤكدًا أن التسريبات لو صحت فإن نتيجة التحقيقات التى انتهت إليها لجنة القيم هى بمثابة توصيات لا ترقى إلى الاتهام طبقا للوقائع المسندة، لمخالفتها القانون والدستور والسوابق البرلمانية.
وتابع التحالف: «نحن على ثقة بأن اللجنة التشريعية والدستورية بها رجال يعرفون الفرق بين الدليل والدليل الظنى والقرينة».
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