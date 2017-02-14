



وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري أشاد في بداية اللقاء بالجهود التي بذلتها مدير عام اليونسكو منذ توليها مهام منصبها عام 2009، للارتقاء بآليات عمل المنظمة وتعظيم دورها في الحفاظ على التراث والتاريخ الإنساني حول العالم، معرباً عن تقدير مصر لمساهمة اليونسكو في ترميم المتحف الإسلامي بعد تأثره من الهجوم الإرهابي الآثم على مديرية أمن القاهرة بداية عام 2014، وذلك رغم قلة الموارد المتاحة.



وأشار وزير الخارجية إلى اعتزاز مصر بعلاقات التعاون القائمة مع المنظمة منذ مشروع إنقاذ آثار النوبة، والذي يعد أكبر مشروع لإنقاذ التراث الإنساني في تاريخ المنظمة.



وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن إيرينا بوكوفا أعربت عن خالص تقديرها لمصر ومكانتها الثقافية والفكرية الرائدة، والدور النشط والمحوري الذي تضطلع به داخل اليونسكو بما يعكس ثقلها الحضاري وما تتمتع به من إرث تاريخي وتراثي ممتد ومتنوع، مشيرة إلى تطلعها للارتقاء بمستوى التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة.



كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون داخل أفريقيا بمختلف مجالات التعليم والثقافة والتراث لاسيما بدول حوض النيل، وذلك في إطار دعم مصر لسياسة «الأولوية لأفريقيا» التي اعتمدتها المنظمة.



واختتم «أبوزيد» تصريحاته بالإشارة إلى أن اللقاء تتطرق لسبل تطوير العمل داخل اليونسكو، لاسيما في ظل الأهمية المتزايدة التي تكتسبها الموضوعات ذات الصلة بالفكر والثقافة والعلوم، وارتباطها المباشر بالعديد من القضايا ذات الأولوية على الساحة الدولية مثل مكافحة الإرهاب والتطرف والتنمية المستدامة، حيث أعرب سامح شكري عن حرص مصر على الاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم للمنظمة لتعزيز دورها بمختلف مجالات عملها.







