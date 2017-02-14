تشارك وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة في مهرجان أسوان لتعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، الذي يبدأ بعد الخميس ويستمر مدة أسبوع، ويشارك في المهرجان 8 فرق فنون شعبية بالمحافظات و9 فرق زائرة من عدد من الدول

وقال محمد أدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، إن الفرق المشاركة في الاحتفالات هي فرق الحرية بالاسكندرية، وفرقة بورسعيد، وفرقة المنوفية ،وفرقة سوهاج، وفرقة قنا، وفرقة العريش، وفرقتا أسوان للفنون الشعبية، وتوشكى للفنون التلقائية بأسوان، بالإضافة إلى مجموعة الغناء لفريق «أوبرا عربى» بقيادة محمد مصطفى.

وأوضح أن الفرق الأجنبية المشاركة من اليونان، أرمنيا، كوريا الجنوبية، تايلاند، الهند، مولدفيا، السودان، نيجريا، الصين.