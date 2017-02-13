اخبار مصر
-
رياضة
- برشلونة يصل فرنسا استعدادا لمواجهة سان جيرمان
- حسن شحاتة يحذر لاعبي بتروجت من خطورة أوباما وعرفات وعرفة السيد
- 26 لاعبا بمعسكر منتخب الشباب استعدادا لودية كينيا
- ستاد القاهرة يستقبل تدريبات منتخب الشباب استعدادا لموقعة كينيا
- عبد الحفيظ: فتحي والسعيد يعانيان من إجهاد عضلي شديد
- طبيب الأهلي: حجازي جاهز لقيادة الدفاع أمام الإسماعيلي
- الأهلي يكشف سبب غياب معوض عن مران اليوم
- عبد الحفيظ يكشف مصير جراحة مروان محسن في ألمانيا
- الأهلي يتوجه إلى السويس غدا استعدادا للدراويش
- الحضري يعود لحراسة مرمى دجلة أمام بتروجت في أول ظهور بعد أمم أفريقيا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
انتظام الدراسة في مدارس شمال سيناء
13
فبراير
2017
13:50 PM
بواسطة
أكد الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، الاثنين، انتظام الدراسة بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، دون أية معوقات
وأشار التداوي، خلال زيارته لعدد من مدارس إدارة العريش التعليمية ومن بينها مدرستي بنك سيناء الوطني الابتدائية، والشهيدة نهال العقيد الفنية الصناعية،إلى انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة وعددها 591 مدرسة مقيد بها 110آلاف و199 طالبًا وطالبة.
وكرّم التداوي، خلال زيارته للمدارس 6 معلمين لحسن أداءهم في العمل، ومتابعة الأنشطة التعليمية والوسائل التعليمية الثابته، بجانب حضور مباراة في نهائي دوري كرة القدم بمدرسة بنك سيناء الوطني الابتدائية.
بواسطة
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع