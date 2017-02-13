أكد الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، الاثنين، انتظام الدراسة بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، دون أية معوقات

وأشار التداوي، خلال زيارته لعدد من مدارس إدارة العريش التعليمية ومن بينها مدرستي بنك سيناء الوطني الابتدائية، والشهيدة نهال العقيد الفنية الصناعية،إلى انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة وعددها 591 مدرسة مقيد بها 110آلاف و199 طالبًا وطالبة.

وكرّم التداوي، خلال زيارته للمدارس 6 معلمين لحسن أداءهم في العمل، ومتابعة الأنشطة التعليمية والوسائل التعليمية الثابته، بجانب حضور مباراة في نهائي دوري كرة القدم بمدرسة بنك سيناء الوطني الابتدائية.