-
رياضة
- برشلونة يصل فرنسا استعدادا لمواجهة سان جيرمان
- حسن شحاتة يحذر لاعبي بتروجت من خطورة أوباما وعرفات وعرفة السيد
- 26 لاعبا بمعسكر منتخب الشباب استعدادا لودية كينيا
- ستاد القاهرة يستقبل تدريبات منتخب الشباب استعدادا لموقعة كينيا
- عبد الحفيظ: فتحي والسعيد يعانيان من إجهاد عضلي شديد
- طبيب الأهلي: حجازي جاهز لقيادة الدفاع أمام الإسماعيلي
- الأهلي يكشف سبب غياب معوض عن مران اليوم
- عبد الحفيظ يكشف مصير جراحة مروان محسن في ألمانيا
- الأهلي يتوجه إلى السويس غدا استعدادا للدراويش
- الحضري يعود لحراسة مرمى دجلة أمام بتروجت في أول ظهور بعد أمم أفريقيا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وزيرة التضامن: من الضروري وجود عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب
قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه من الضروري وجود عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب، للمساهمة في التقليل منه، فيما أكدت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على أهمية دور القوى المصرية الناعمة، ممثلة في الفن والثقافة، في مواجهة الإرهاب المستشري في العالم
جاء ذلك خلال مشاركتهما، الإثنين، باحتفال منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف»، بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشائها، تحت شعار «أمل لكل طفل»، في حضور كلا من الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، والسيد برونو مايس، ممثل المنظمة بمصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلين عن الوكالة الأمريكية للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وهيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا»، ومجموعة من الفنانين المصريين.
وأشارت «مكرم» في كلمتها، وفقًا لبيان الوزارة، إلى أهمية تضافر الجهود والعمل سويًا بين جهات الدولة المختلفة والمجتمع المدني، والذي ما يمثل فيه الفنانون عنصرًا هامًا في الترويج للحد من هجرة الأطفال القصّر، لما يمتلكوه من رصيد ومحبة في صدور محبيهم من الجمهور، وسيسهم ذلك في إيصال الرسالة بشكل أسرع وأعمق فضلًا عن مردودها الفاعل على أرض الواقع.
من ناحيتها، أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية منظمة «يونسيف» في مصر، والدور الكبير الذي تقوم به في مجال رعاية الأطفال، واعتبرت أن الاحتفال بمرور70 عامًا على إنشائها «دفعة حقيقة في طريق رعاية الأطفال في مختلف المجتمعات، وحمايتهم مما يقع عليهم من أذى في مراحلهم السنية المختلفة».
وأضافت «والي»: مصر لديها 9 ملايين طفل تحت خط الفقر، ما يعني افتقارهم للحد الأدنى من الرعاية، وتابعت أنهم يتعرضون لأنواع مختلفة من العنف أشد قسوة من مجرد التربية السليمة أو عدمها، وضربت أمثلة: «عديد من الفتيات الأطفال يعانون من الزواج المبكر، والإنجاب المبكر
أيضا، بالإضافة إلى العنف الأسري المتشعب».
وأشارت «والي» إلى ضرورة وجود عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب تساهم في التقليل منه، بجانب توافر العدالة الاجتماعية لضان توفر فرصة لكل طفل في التعليم والرعاية الصحية والتنمية السوية.
وأعلنت «يونسيف» بمصر، خلال الحفل، عن تنصيب كل من الفنانين أحمد حلمي ومنى زكي ودنيا سمير غانم، سفراء جدد للنوايا الحسنة في مصر.
وكانت الأمم المتحدة قد أنشأت اليونسيف في ديسمبر 1946 لتوفير الغذاء والكساء والرعاية الصحية للأطفال الأوروبيون الذين واجهوا خطر المجاعة.
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)