قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه من الضروري وجود عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب، للمساهمة في التقليل منه، فيما أكدت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على أهمية دور القوى المصرية الناعمة، ممثلة في الفن والثقافة، في مواجهة الإرهاب المستشري في العالم

جاء ذلك خلال مشاركتهما، الإثنين، باحتفال منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف»، بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشائها، تحت شعار «أمل لكل طفل»، في حضور كلا من الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، والسيد برونو مايس، ممثل المنظمة بمصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلين عن الوكالة الأمريكية للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وهيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا»، ومجموعة من الفنانين المصريين.

وأشارت «مكرم» في كلمتها، وفقًا لبيان الوزارة، إلى أهمية تضافر الجهود والعمل سويًا بين جهات الدولة المختلفة والمجتمع المدني، والذي ما يمثل فيه الفنانون عنصرًا هامًا في الترويج للحد من هجرة الأطفال القصّر، لما يمتلكوه من رصيد ومحبة في صدور محبيهم من الجمهور، وسيسهم ذلك في إيصال الرسالة بشكل أسرع وأعمق فضلًا عن مردودها الفاعل على أرض الواقع.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية منظمة «يونسيف» في مصر، والدور الكبير الذي تقوم به في مجال رعاية الأطفال، واعتبرت أن الاحتفال بمرور70 عامًا على إنشائها «دفعة حقيقة في طريق رعاية الأطفال في مختلف المجتمعات، وحمايتهم مما يقع عليهم من أذى في مراحلهم السنية المختلفة».

وأضافت «والي»: مصر لديها 9 ملايين طفل تحت خط الفقر، ما يعني افتقارهم للحد الأدنى من الرعاية، وتابعت أنهم يتعرضون لأنواع مختلفة من العنف أشد قسوة من مجرد التربية السليمة أو عدمها، وضربت أمثلة: «عديد من الفتيات الأطفال يعانون من الزواج المبكر، والإنجاب المبكر

أيضا، بالإضافة إلى العنف الأسري المتشعب».

وأشارت «والي» إلى ضرورة وجود عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب تساهم في التقليل منه، بجانب توافر العدالة الاجتماعية لضان توفر فرصة لكل طفل في التعليم والرعاية الصحية والتنمية السوية.

وأعلنت «يونسيف» بمصر، خلال الحفل، عن تنصيب كل من الفنانين أحمد حلمي ومنى زكي ودنيا سمير غانم، سفراء جدد للنوايا الحسنة في مصر.

وكانت الأمم المتحدة قد أنشأت اليونسيف في ديسمبر 1946 لتوفير الغذاء والكساء والرعاية الصحية للأطفال الأوروبيون الذين واجهوا خطر المجاعة.