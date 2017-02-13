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«الزراعة» تجتمع لبحث توريد الأسمدة اليوم
تعقد اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة اجتماعًا، اليوم الإثنين، بحضور عدد من قيادات الوزارة والجمعيات الزراعية لمراجعة حصص توريد الأسمدة من الشركات المنتجة المطلوب توفيرها للزراعات الشتوية، والتزام المصانع بتوريد كامل حصتها المتفق عليها من قبل الوزارة
وقال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، في تصريح له، إن الاجتماع سيناقش تطبيق توصيات لجنة الزراعة والري بالبرلمان بتسليم شهادات التصدير للشركات المنتجة للأسمدة في حالة التزامها بالكميات المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لتغطية السوق المحلي، وفي حالة عدم الالتزام سيتم تغريم الشركات على كل طن بمثله.
وأضاف «الشراكي» أن اللجنة ستبحث الإجراءات الرقابية التي تم اتخاذها من قبل وزارة الزراعة على أسواق الأسمدة ومنع تسربها والحد من تجارة السوق السوداء.
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