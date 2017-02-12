قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن التوكيل الملاحي «أميرة» التابعة له السفينة «نور الهدى» التي أرسلت إشارة استغاثة لراديو القصير بتعطلها أثناء إبحارها، أرسل طاقما فنيا وهندسيا لإصلاح العطل، الذي أبلغت به السفينة حتى تتمكن من مواصلة الإبحار مرة أخرى