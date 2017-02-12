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«موانئ البحر الأحمر»: إرسال طاقم فني لإصلاح عطل سفينة بضائع جنوب القصير
12
فبراير
2017
10:50 AM
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قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن التوكيل الملاحي «أميرة» التابعة له السفينة «نور الهدى» التي أرسلت إشارة استغاثة لراديو القصير بتعطلها أثناء إبحارها، أرسل طاقما فنيا وهندسيا لإصلاح العطل، الذي أبلغت به السفينة حتى تتمكن من مواصلة الإبحار مرة أخرى
وأوضح يوسف، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن السفينة تحمل العلم التنزاني وتقل نحو 4300 طن من البضائع مصدرة من ميناء السويس لميناء جدة السعودي، مضيفا أن القبطان سوري الجنسية والطاقم من المصريين والهنود.
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