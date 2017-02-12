توقع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، صباح الأحد، بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، واتفاقية منحة لتطوير العشوائيات مع بنك التنمية الإفريقي بحضور وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي