تبدأ أعمال الملتقى الدولي الأول لتطبيقات التكنولوجيا في التربية بجامعة بنها وتستمر يومين تحت رعاية محافظ القليوبية اللواء عمرو عبدالمنعم، ورئيس جامعة بنها الدكتور السيد يوسف القاضي