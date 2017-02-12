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مطران القدس يصل القاهرة في زيارة رعوية قصيرة
12
فبراير
2017
00:25 AM
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وصل إلى القاهرة مساء السبت، الأنبا أنطونيوس مطران القدس والشرق الأدنى قادما من أثينا، بعد إنهاء امتحاناته في كلية اللاهوت باليونان، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في بعض الفعاليات الرعوية
وصرحت مصادر كنسية شاركت في استقبال مطران القدس بمطار القاهرة بأنه سيلتقي خلال زيارته لمصر مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويصلى في دير الأنبا انطونيوس بالبحر الأحمر بمشاركة الأنبا يسطس أسقف، ورئيس الدير قداس نهاية فترة الخلوة للكهنة، الذين قام نيافته برسامتهم للخدمة بدولة الكويت. ومن المقرر أن يصطحب الأنبا أنطونيوس الآباء الجدد إلى الكويت لتسلّم الخدمة.
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