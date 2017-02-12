وصل إلى القاهرة مساء السبت، الأنبا أنطونيوس مطران القدس والشرق الأدنى قادما من أثينا، بعد إنهاء امتحاناته في كلية اللاهوت باليونان، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في بعض الفعاليات الرعوية