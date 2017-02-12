تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة مطروح، بالاشتراك مع قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية، السبت، من إحباط محاولة تسلل 57 شخصًا، بينهم 12 سودانيًا ومواطنًا بنغاليًا، حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم

تلقى اللواء مختار السنباري، مدير أمن مطروح، إخطارًا بضبط 57 شخصًا بينهم 23 من المنيا و6 من قنا و4 من البحيرة و3 من الغربية و3 من الدقهلية و2 من الفيوم و1 من الجيزة و1 من أسيوط و1 من القليوبية و12 سودانيًا ومواطن بنغالي، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية.

وقامت الأجهزة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة، التي باشرت التحقيق.