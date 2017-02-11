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استشهاد مواطن خلال محاولة منع مجهولين من اختطاف نجله بالعريش
11
فبراير
2017
22:50 PM
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استشهد مواطن بطلقات نارية خلال محاولتة منع مسلحين مجهولين من إختطاف نجله في مدينة العريش، وتم نقل جثته للمستشفي
وقالت المصادر وشهود العيان، أن ثلاثة مسلحين مجهولين، حاولوا إختطاف حامد صالح أبوعتله، 22 سنة، طالب، من أمام منزله، بجوار الساحة الشعبية، بدائرة قسم شرطة ثان العريش، حيث قام والده صالح أبوعتله، 60 سنة، بمحاولة منع إختطاف نجله من قبل المسلحين.
أضافت المصادر، أن أحد المسلحين قام بإطلاق النار عليه، ما أسفر عن إصابته بطلق ناري في الرأس، أسفر عن استشهاده، وتم نقل جثته إلى ثلاجة مستشفي العريش لعام، فيما قام المسلحون باختطاف نجله.
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