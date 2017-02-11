وقالت المصادر وشهود العيان، أن ثلاثة مسلحين مجهولين، حاولوا إختطاف حامد صالح أبوعتله، 22 سنة، طالب، من أمام منزله، بجوار الساحة الشعبية، بدائرة قسم شرطة ثان العريش، حيث قام والده صالح أبوعتله، 60 سنة، بمحاولة منع إختطاف نجله من قبل المسلحين.

أضافت المصادر، أن أحد المسلحين قام بإطلاق النار عليه، ما أسفر عن إصابته بطلق ناري في الرأس، أسفر عن استشهاده، وتم نقل جثته إلى ثلاجة مستشفي العريش لعام، فيما قام المسلحون باختطاف نجله.