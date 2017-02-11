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محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان انطلاق حملة «أسبوع الانضباط»
شهد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، واللواء عصام سعد، مدير الأمن، السبت، انطلاق أولى الحملات المكبرة، التي تم تنظيمها بنطاق حى أول بشارع الحرية وميدان عرابى والشوارع المحيطة بنطاق الميدان ومحطة السكك الحديدية، والتى استهدف رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات بالمنطقة، وخاصة الأرصفة
وتستهدف المبادرة، التي يتم تنظيمها في مختلف المحافظات تحقيق وعودة الانضباط في الشارع المصري على جميع المستويات، وبالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة بما يسهم في غرس قيم الولاء والانتماء، واحترام القانون واستعادة الوجه الحضاري للشارع المصري، ومواجهة جميع أشكال الانفلات، والإهمال وتجاوز القانون،وتستمر الحملة لمدة أسبوعا كاملا من 11 فبراير وحتى 17 من فبراير الجارى.
كما تهدف المباردة إلى تحقيق الانضباط العام، وتأتى دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط على مستوى الجمهورية، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار في الشارع .
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