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انتظام الدراسة بمدارس 12 محافظة
أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم، السبت، انتظام الدراسة في مدارس 12 محافظة هي (الإسماعيلية والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج والبحيرة وكفر الشيخ وأسوان والأقصر وقنا، وشمال سيناء) وسط حضور مرتفع من الطلاب والمعلمين
وأوفدت الوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات عددًا من لجان المتابعة للمرور على المدارس للتأكد من تحقيق الانضباط وانتظام اليوم الدراسي، بحسب مصادر تحدثت لـ«المصري اليوم».
وبدأت الإدارات التعليمية التنسيق الكامل مع مديريات الأمن وأقسام الشرطة لتوفير دوريات متحركة للمرور على المدارس للاستجابة لأية شكوى، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير زائرة صحية وطبيب في المدارس، كما بدأت غرفة العمليات المركزية بالوزارة عملها بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات لاستقبال أية شكاوى.
وأصدر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التعليم، تعليمات مشددة للمديريات والإدارات التعليمية لمتابعة المدارس الخاصة والدولية ومتابعة تحصيل الأقساط المتبقية من أولياء الأمور، وضرورة الإبلاغ حال تحصيلها بالعملة الأجنبية.
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