-
رياضة
- الزمالك يجدد مفاوضاته مع بازل السويسري بشأن الدورة الودية
- لاعب سموحة «مانجا» يظهر بشعار الأهلي بعد خسارة السوبر
- النني والمحمدي على مقاعد البدلاء في لقاء أرسنال وهال سيتي
- ميسي يصل القاهرة الأسبوع الجاري للمشاركة في حملة علاجية
- محمد إبراهيم يتحدث عن أهمية الفوز بالسوبر
- كوفي يستعيد ذكرى سوبر أضاعه على الزمالك.. ويوجه رسالة لمرتضى منصور
- أزمة نبيه
- الجندي: القانون يلزم المواطن إعطاء البيانات الصحيحة للتعداد السكاني
- جيرارد ديلوفيو: رونالدينهو قدوتي وملهمي في كرة القدم
- فرج عامر يهنىء الزمالك بالفوز بالسوبر في برقية خاصة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وزيرة التضامن تزور بنك الطعام: دور المجتمع المدني في التنمية مهم
أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السبت، الدور الهام الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في ميادين العمل التنموي، مشددة على ضرورة تعظيم الاستفادة من جهودها وأهمية التنسيق بينها من جهة وبينها وبين الوزارة من جهة أخرى لتحقيق المزيد من استهداف الفئات الأكثر فقرًا
وقالت «والي»، خلال لقائها بفريق عمل بنك الطعام في نهاية زيارتها إلى المبنى الإداري ومصنع التعبئة والتغليف، إن مجالات عمل الجمعيات الأهلية والمنظمات عديدة وتتوزع بين العمل الخيري والحقوقي والتنموي، مؤكدة أهمية تطوير دور المجتمع المدني وتعظيم مشاركته في التنمية.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد استهلت زيارتها التفقدية إلى مقر مؤسسة بنك الطعام بالقاهرة الجديدة بجولة داخل المصنع وخطوط الإنتاج، حيث رافقها نيازي سلام، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ومعز الشهدي، الرئيس التنفيذي، واستمعت إلى شرح من العاملين بالمصنع عن مراحل العمل من تعبئة وتغليف ومطابقة مواصفات الجودة.
وأشادت «والي» بمستوى النظافة والالتزام بالمعايير الصحية والجودة العالية، كما تفقدت مشروع المؤسسة لزراعة الأسطح واستمعت إلى شرح من المهندسين الزراعيين والعاملين المشرفين على المشروع وكيفية زيادة دخل الأسر من خلال زراعة الأسطح بأنواع عديدة ومختلفة من المحاصيل الملائمة لمختلف المواسم، وطلبت دراسة جدوى مفصلة لتعميم التجربة.
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)