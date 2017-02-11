أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السبت، الدور الهام الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في ميادين العمل التنموي، مشددة على ضرورة تعظيم الاستفادة من جهودها وأهمية التنسيق بينها من جهة وبينها وبين الوزارة من جهة أخرى لتحقيق المزيد من استهداف الفئات الأكثر فقرًا

وقالت «والي»، خلال لقائها بفريق عمل بنك الطعام في نهاية زيارتها إلى المبنى الإداري ومصنع التعبئة والتغليف، إن مجالات عمل الجمعيات الأهلية والمنظمات عديدة وتتوزع بين العمل الخيري والحقوقي والتنموي، مؤكدة أهمية تطوير دور المجتمع المدني وتعظيم مشاركته في التنمية.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد استهلت زيارتها التفقدية إلى مقر مؤسسة بنك الطعام بالقاهرة الجديدة بجولة داخل المصنع وخطوط الإنتاج، حيث رافقها نيازي سلام، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ومعز الشهدي، الرئيس التنفيذي، واستمعت إلى شرح من العاملين بالمصنع عن مراحل العمل من تعبئة وتغليف ومطابقة مواصفات الجودة.

وأشادت «والي» بمستوى النظافة والالتزام بالمعايير الصحية والجودة العالية، كما تفقدت مشروع المؤسسة لزراعة الأسطح واستمعت إلى شرح من المهندسين الزراعيين والعاملين المشرفين على المشروع وكيفية زيادة دخل الأسر من خلال زراعة الأسطح بأنواع عديدة ومختلفة من المحاصيل الملائمة لمختلف المواسم، وطلبت دراسة جدوى مفصلة لتعميم التجربة.