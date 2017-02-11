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ارتفاع مؤشرات الحجوزات للرحلات السياحية بالبحر الأحمر بداية من مارس وإبريل
أكد الخبير السياحي، ماجد القاضي، أن هناك ارتفاعا في مؤشرات الحجز المؤكدة للرحلات السياحية للمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر من دول أوروبا الغربية بداية من مارس وإبريل المقبلين، حيث تم إخطار شركات السياحة برفع معدل الرحلات الجوية إلى مطار الغردقة الدولي، وأضاف القاضي أن شركة توماس كوك العالمية أعلنت عن ارتفاع عدد الألمان والإنجليز المقبلين على زيارة البحر الأحمر
فيما كشفت الإحصائية الصادرة عن مركز معلومات محافظة البحر الأحمر حول عدد السائحين الذين استقبلتهم المنتجعات السياحية بالمحافظة خلال شهر يناير الجاري عن استقبال 190 ألف سائح من مختلف الجنسيات.
وأكد محافظ البحر الأحمر، اللواء احمد عبدالله، أن السائحين الألمان تصدروا الجنسيات التي زارت البحر الأحمر، يليهم الأوكرانيون وكشف عبدالله أن هناك زيادة في رحلات الطيران القادمة من أوكرانيا خلال شهر فبراير الجاري بنسبة 20 % وارتفع عدد الرحلات من 12 رحلة أسبوعيا إلى 35 رحلة طيران أسبوعيا بداية من فبراير الجاري، وذلك بعد الرحلة التسويقية التي نظمتها جمعية الاستثمار السياحي لأوكرانيا.
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