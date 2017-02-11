قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد، السبت، لاستقبال السفينة «ارزوجاز» وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي