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ميناء الزيتيات يستعد لاستقبال 6500 طن بوتاجاز من السعودية اليوم
11
فبراير
2017
10:50 AM
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قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد، السبت، لاستقبال السفينة «ارزوجاز» وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي
وأضاف «يوسف»، في تصريح له، أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال العبارة «مسرة» وعلى متنها 254 راكبًا و12 شاحنة و7 سيارات، والسفينة «النوى إكسبريس» وعلى متنها 36 شاحنة.
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