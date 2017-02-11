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ارتفاع مؤشرات الحجوزات للرحلات السياحية بالبحر الأحمر بداية من مارس وابريل
أكد الخبير السياحي ماجد القاضي أن هناك ارتفاعا في مؤشرات الحجز المؤكدة للرحلات السياحية للمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر من دول أوربا الغربية بداية من مارس وابريل المقبلين حيث تم إخطار شركات السياحة برفع معدل الرحلات الجوية إلى مطار الغردقة الدولي وأضاف القاضي أن شركة توماس كوك العالمية أعلنت عن ارتفاع عدد الألمان والانجليز المقبلين على زيارة البحر الأحمر فيما كشفت الإحصائية الصادرة عن مركز معلومات محافظة البحر الأحمر حول عدد السائحين الذين استقبلتهم المنتجعات السياحية بالمحافظة خلال شهر يناير الجاري عن استقبال 190 ألف سائح من مختلف الجنسيات وأكد محافظ البحر الأحمر اللواء احمد عبدالله أن السائحين الألمان تصدروا الجنسيات التي زارت البحر الأحمر يليهم الأوكران وكشف عبدالله ان هناك زيادة في رحلات الطيران القادمة من أوكرانيا خلال شهر فبراير الجاري بنسبة 20 %وارتفع عدد الرحلات من 12 رحلة أسبوعيا إلى 35 رحلة طيران أسبوعيا بداية من فبراير الجاري وذلك بعد الرحلة التسويقية التي نظمتها جمعية الاستثمار السياحي لأوكرانيا
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