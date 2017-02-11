حذر الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من الإعلانات الوهمية لإلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، مطالبًا الشباب بالتأكد أولاً من جدية الوظائف قبل التقدم لها

وأضاف «سعفان»، في بيان له، أن الوزارة خلال القليلة الماضية قامت بإبلاغ الجهات الأمنية بحالات كثيرة من نصب لأفراد ولشركات وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج .

وتلقى الوزير تقريرًا عاجلاً من هشام كامل، المستشار العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بسفارة مصر بالدوحة بدولة قطر، يشير فيه إلى أنه بمتابعة ما ينشر من إعلانات للوظائف، فقد ورد للمكتب إعلان عن وظائف وهمية من شخص ليس لديه ترخيص ولا موافقة للنشر عن تلك الوظائف، حيث أنه يعمل لحساب نفسه برقم تليفون مصري ويتقاضي أموالاً من المواطنين واسمه «و.ع.أ.ل» ومقيم في البلاشون مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.