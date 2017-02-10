قالت وزارة التربية والتعليم إنه تم الانتهاء من رفع جميع مقررات الفصل الدراسي الثاني بصيغة PDF على البوابة الإلكترونية للوزارة، فضلًا عن الانتهاء من تحويل باقي المقررات إلى كتب تفاعلية ورفعها على بوابة الوزارة، وذلك بناءً على توجيهات الوزير الهلالي الشربيني وحرصًا على تفوق طلاب المدارس والارتقاء بالعملية التعليمية

وأضافت الوزارة، في بيان لها، الجمعة، أنه تم توريد 95% من جميع كتب الفصل الثاني إلى المديريات التعليمية لتسليمها للطلاب مع بدء الدراسة، وجارٍ الانتهاء من توريد 5% الباقية للمديريات التعليمية.

ووفقًا للبيان، تم إصدار الكتاب الدوري رقم (4) بتاريخ 30 يناير الماضي بشأن التأكيد على وصول جميع الكتب إلى المدارس لتسليمها للطلاب قبل بداية الفصل الدراسي الثاني بوقتٍ كافٍ، كما شدد الوزير على التأكُد من جاهزية جميع المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني.

وعلى صعيد آخر، قامت الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة لغات بالتعاون مع مؤسستي «التعليم أولًا» و«فودافون» بتقديم منحة للمتفوقين الحاصلين على إتمام شهادة المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2016/2015.

وأوضحت نهلة هيكل، مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة لغات، في تصريح لها، أن المنحة شملت عدد 135 طالبًا وطالبة من المتفوقين الحاصلين على إتمام شهادة المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2016/2015 بواقع عدد (5) طلاب على مستوى كل مديرية تعليمية، مضيفة أن كل طالب وطالبة حصل على جهاز لاب توب مكافأة تفوق بالإضافة إلى برنامج يتضمن عدة جوانب (ترفيهي، وثقافي، وعلمي، وتكنولوجي، ولغة إنجليزية، ومشاهدة الأثار المصرية).