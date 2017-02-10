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جامعة عين شمس: بدء تسكين الطلاب بالمدن استعدادا للفصل الدراسي الثاني
10
فبراير
2017
14:50 PM
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أعلنت جامعة عين شمس، الانتهاء من استعدادتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى بدء إجراءات تسكين الطلاب في المدن الجامعية منذ أمس الخميس
وقالت الجامعة، إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية لتأمين الحرم الجامعي من خلال الاستعانة بكاميرات «3d»، للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية.
وأوضحت أنه تم الانتهاء من الجداول الدراسية وإعلانها على المواقع الإلكترونية للطلاب، مع ضرورة التوجيه بتواجد العمداء وأعضاء هيئات التدريس منذ اليوم الأول للدراسة.
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