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جامعة القاهرة تعلن الانتهاء من إعداد الجداول والمقررات للفصل الدراسي الثاني
انتهت جامعة القاهرة من إعداد الجداول الدراسية لمقررات الفصل الدراسي الثاني المقرر بدؤه غدا السبت، وإعلانها في الكليات، كما انتهت من إعداد المقررات الدراسية الخاصة لتوفيرها للطلاب
وقال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إنه تم الانتهاء من إعلان نحو 90% من نتائج الطلاب بالكليات، وسيتم الانتهاء من إعلان باقي النتائج خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة، وأكد ضرورة انتظام العملية التعليمية من أول يوم في الفصل الدراسي الثاني، ومتابعة عمداء الكليات لسير الدراسة بكلياتهم، مع تفعيل الأنشطة الطلابية بالكليات.
وأشار «نصار»، إلى تواصل الموسم الثقافي والفني للجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني، بمجموعة من الندوات والمحاضرات لكبار المفكرين والكتاب، وتنظيم عدد من الحفلات الفنية للطلاب، والبدء في مشروع «دوار القراءة» للطلاب، إلى جانب طرح النسخة الجديدة لمسابقة أقرأ بينهم خلال الفصل الدراسي الثاني.
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم إعداد برنامج للأنشطة الطلابية الرياضية والفنية والثقافية على مستوى الكليات أو على مستوى الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى الاستعداد للمشاركة في مسابقة إبداع 5.
وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة سيقوم ببحث الطلبات التي تقدم إليه لسداد الرسوم الدراسية للطلاب الذين لم يتم تسديدها وفقاً لحالتهم.
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