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جامعة حلون تنتهي من صيانة «المدن».. وتفتح باب الترشح للعمادة في 5 كليات
10
فبراير
2017
14:50 PM
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أعلنت جامعة حلوان، فتح باب الترشح للعمادة في كليات الفنون التطبيقية، والآداب، والخدمة الاجتماعية، والتربية، والهندسة بالمطرية، لخلو المنصب بعد انتهاء المدة المحددة للعمداء السابقين
في سياق آخر، انتهت الجامعة من أعمال الصيانة للمدن الجامعية لاستقبال الطلاب مع بدء الفصل الدراسي الثاني، الأحد المقبل.
وشدد مجلس الجامعة، على عمداء الكليات بضرورة الانتهاء مبكرًا من جداول المحاضرات، وتجهيز قاعات المحاضرات، والتنبيه على أن تكون أول محاضرة بالكليات عن الشفافية ومكافحة الفساد، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات.
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