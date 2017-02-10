أغلقت محافظة الجيزة والأجهزة المختصة بمشاركة من الجهات الأمنية 42 كافيه وكافيتريا مخالفة بأحياء الدقي وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعمرانية والهرم، خلال الحملة المكثفة التي قامت بها المحافظة وشاركت فيها الأحياء المختصة ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين والكهرباء ومباحث وشرطة المرافق

وقال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، إن الحملة نجحت في غلق 8 مقاهي وكافيه بالعمرانية وتشميعها، و9 مقاهي بجنوب الجيزة، و10 بالهرم و9 بالدقي و6 ببولاق الدكرور، لافتاً أنه تم تشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية للمرور على كافة الكافيهات لضبط أي مخالفات تخص الجهات المشاركة.

وأضاف، أنه تم تكليف الأحياء بتفعيل ما جاء بالقانون 72 لسنة 2016، والذي ينص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه لمن أدار محلاً محكوماً بإغلاقه أو قام بفض ختم من الأختام الموضوعة، وشدد «الدالي»، على استمرار الحملات وتكثيف الجهود وتوقيع الإجراءات الرادعة وتطبيق القانون بكل حسم.

وكانت أجهزة المحافظة قد كثفت حملاتها على الكافيهات لمراجعة تراخيصها ومدى وجود أي مخالفة تتعلق بالتراخيص أو الاشتراطات الصحية أو البيئية أو السياحية أو أي مخالفات أخرى فيما يخص الجهات المشاركة في الحملات.