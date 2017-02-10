351 متدربًا، وذلك بناءً على توجيهات الوزير الهلالي الشربيني بالارتقاء بكفاءة المعلمين وإعداد جيل من القيادات التربوية الواعدة القادرة على الإسهام في بناء ونهضة المجتمع المصري من خلال تنفيذ برنامج طموح لتدريب المعلمين والقيادات الإدارية بالتنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين والإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، الجمعة، إنه تم تدريب 20.409 من الكوادر الإدارية بالمدارس خلال العام الدراسي 2015/2016، وتدريب 14367 كادرًا إداريًا حتى نهاية ديسمبر من العام الدراسي 2016/2017 بإجمالي 34776 متدربًا حتى الآن منهم حوالي 30% من مدارس محافظات الصعيد.

أما بالنسبة للتنمية المهنية للمعلمين، أضاف البيان أنه تم تدريب 287404 معلمًا خلال العام الدراسي 2015/2016، وتدريب عدد 202433 معلمًا حتى نهاية ديسمبر من العام الدراسي 2016/2017 بإجمالى (489837) معلمًا حتى الآن منهم حوالي 35% من معلمي محافظات الصعيد.

يذكر أنه تم تدريب عدد 7350 مديرًا ووكيلًا ومعلمًا وإخصائيًا خلال العام الدراسي 2015/2016 من خلال مشروع «التعليم أولًا»، كما تم تدريب 5388 معلمًا حتى نهاية ديسمبر من العام الدراسى 2016/2017، وأيضًا تم الانتهاء من تدريب جميع معلمي اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات بمدارس اللغات بجميع محافظات الصعيد بإجمالي 300 مدرسة.

وعلى صعيد آخر، عقدت وحدة إدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية ورشة العمل التدريبية الأولى لمدربي المشروع ـــ من قبل الخبراء اليابانيين ـــ وذلك بالمركز الرئيسي للاتحادات الطلابية.

وشارك بورشة العمل 47 مدربًا من مختلف محافظات الجمهورية، وتناول الجانب الياباني، خلال الورشة، عرض عن التعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم، وعن نظام التعليم في اليابان، مع التركيز على أنشطة التوكاتسو وأهميتها في التنمية المتكاملة للطفل وأسلوب إدارة المدرسة، وتوضيح الهدف من تطبيق المدارس المصرية اليابانية، وعرض تقرير عما أسفر عنه تنفيذ التجربة في عدد( 12 ) مدرسة خلال الفصل الدراسي الأول.