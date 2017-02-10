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إزالة 74 حالة تعد على أراضي الفيوم
10
فبراير
2017
13:25 PM
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شنت الوحدات المحلية في الفيوم عدة حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بمركزي أبشواى وسنورس، حيث تمت إزالة 74 حالة تعدٍّ على الأرض الزراعية، و279 حالة إشغالات متنوعة، وإزالة 24 موانع حديدية وخرسانية أمام المحال والمنازل
وأكد محافظ الفيوم استمرار حملات النظافة للوصول بمنظومة النظافة إلى المستوى الحضاري اللائق، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تسير جنبًا إلى جنب مع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والإشغالات.
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