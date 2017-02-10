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وزير الأوقاف يوزع 7 أطنان سكر على القرى الأكثر احتياجا ببني سويف (صور)
10
فبراير
2017
11:50 AM
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قام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، الجمعة، بتوزيع 7 أطنان سكر مقدمة من الوزارة للمحافظة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا بالمجان
وتم توزيع السكر بواقع 1 طن لإدارة الواسطى، و800 كجم لناصر، و1 طن لبندر بني سويف، و800 كجم لمركز بني سويف، و80 كجم لإهناسيا، و800 كجم لسمسطا، ومثلها لإدارة الفشن، و1 طن لإدارة ببا.
ومن المقرر أن يؤدي الوزير صلاة الجمعة، ويتفقد مكتبة مسجد على بن أبي طالب بمدينة بني سويف، ويفتتح مساجد الشاذلي بقرية الشناوية، وأبوبكر الصديق بمدينة ناصر، وعبدالفتاح أبوسعدة بقرية صفط راشين مركز ببا.
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يوزعان 7 طن من السكر
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يوزعان 7 طن من السكر
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يوزعان 7 طن من السكر
بواسطة
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