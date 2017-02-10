استقبلت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة أمس الخميس برئاسة السفيرة مني عمر عضوة المجلس وفد أمريكي من شبكة السياسة والمعلومات للشرق الأوسط خلال زيارته، وبحضور السفيرة ندى دراز عضوة المجلس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية وذلك للتعرف على أنشطة المجلس وجهوده للنهوض بالمرأة المصرية

وأشارت السفيرة منى عمر خلال اللقاء إلى التحديات التي تواجه المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مؤكدة أن الدين لا يمثل عائقاً أمام عمل المرأة.

وأشارت السفيرة وفاء نسيم إلى قدرة المرأة المصرية على مشاركتها في الحياة السياسية، واختيارها بالمجالس النيابية حيث أن الكفاءة هي الفيصل.

كما أكدت الدكتورة منى مكرم عبيد على أهمية وجود حوار وتواصل مع الدول الأخرى لفهم الأوضاع في مصر بصورة صحيحة، مشيرة أن التعليم هو التحدى الأول ولابد من تشجيع الفتيات على مواصلة دراستهن، وتم استعراض أنشطة المجلس وأهدافه ورؤيته ودوره في النهوض بالمرأة المصرية ومساندتها، وجهوده خلال السنوات السابقة في مجال تنمية المرأة المصرية وحمايتها من العنف بجميع أشكاله.

لقاء قومي المرأة بوفد أمريكي