قال المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، إن صندوق تطوير المناطق العشوائية، وافق على تمويل بناء 10 عمارات لتسكين سكان العقارات الصادر لها قرارات إزالة في منطقة عزبة الصفيح، تضم الواحدة 24 وحدة سكنية بمجموع 240 وحدة سكنية، بتكلفة تقديرية 40 مليون جنيه، على أن توفر المحافظة الأرض اللازمة، وأوضح أن الأمر جار عرضه على رئيس الوزراء

وأضاف «المحافظ»، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المهندسة زينب صالح، مساعد محافظ الدقهلية لمراجعة الأراضي المتاحة بالمحافظة، واختيار الأنسب منها لبناء العمارات.

كان محافظ الدقهلية، قد تقدم بتقرير مفصل لوزارة الإسكان عن الحالة الإنشائية للعقارات الكائنة بمنطقة عزبة الصفيح، عقب انهيار أحد المنازل المكونة من 6 طوابق، والذي أسفر عن وفاة 7 حالات وإصابة 3 آخرين.

وتقع منطقة عزبة الصفيح شرق ترعة المنصورية على طريق «دمياط – المنصورة» من الناحية الغربية، ويحدها شرقًا أراضي زراعية، وشمالًا عزبة الهويس، ويحدها جنوبًا مباني مقامة، وأراضي فضاء متخللات، وتبلغ مساحة عزبة الصفيح 36 ألف و538 متر مربع.

وشهدت العزبة انهيار أحد العقارات يوم الجمعة 30 ديسمبر من العام الماضي، وأسفر عن وقوع 7 حالات وفاة، و3 إصابات بالإضافة لحدوث تصدع لبعض العقارات المجاورة.

وأرجع التقرير سبب انهيار العقار إلى قيام الأهالى بالبناء على وجه الأرض بدون قواعد وأساسات، بالإضافة إلى أن المنطقة غير مخدومة بالصرف الصحى مما أدى إرتفاع منسوب المياه الأرضية نتيجة تسربات مياه الصرف الصحى وظهورها على سطح الأرض.

وأشار تقرير «المحافظ» إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية عقب حادث الإنهيار لدراسة حالات العقارات بالمنطقة، وتبين وجود مايقرب من 148 عقار بحالة إنشائية تمثل خطورة داهمة على قاطنيها منهم 40 عقار تم إصدار قرارات إزالة لهم بالإضافة إلى 317 عقار بحالة انشائية سيئة تمثل خطورة على قاطنيها.

وطالبت «المحافظة» في نهاية التقرير بضرورة بناء 10 عقارات سكنية تضم الواحدة 24 وحدة سكنية بمجموع 240 وحدة سكنية لسكان العقارات الآيلة للسقوط بمنطقة عزبة الصفيح.

وأشار التقرير إلى أن منطقة عزبة الصفيح ذات أولوية من حيث التطوير؛ حيث أنها مدرجة كمنطقة غير آمنة، نتيجة مرور خط ضغط عالي بها، ولفت إلى أنه تم تمويل المنطقة بمبلغ 90 مليون جنيه لدفن الخط .