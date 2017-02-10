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ضخ 10 آلاف طن مواد بترولية و4 آلاف أسطوانة غاز بالغربية
10
فبراير
2017
11:50 AM
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قال إبراهيم مصطفى، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، إنه تم ضخ 10 آلاف و100 طن من المواد البترولية، اليوم الجمعة، ما بين بنزين 80 و92 وسولار، بمختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 4 آلاف إسطوانة غاز منزلي وتجاري
وأضاف «مصطفى»، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه تم تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات لضبط المخالفين، وتشديد الرقابة على مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة، ومستودعات توزيع إسطوانات الغاز، والمخابز، لمنع التلاعب بالأسعار، وتحرير محاضر فورية لكل من يخالف أو يضبط بالإتجار بالسوق السوداء.
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