قال إبراهيم مصطفى، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، إنه تم ضخ 10 آلاف و100 طن من المواد البترولية، اليوم الجمعة، ما بين بنزين 80 و92 وسولار، بمختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 4 آلاف إسطوانة غاز منزلي وتجاري