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رئيس مباحث «أبوالمطامير»: المفتي ومحافظ البحيرة يشهدان مراسم صلح قبيلتين
قال الرائد ماجد الحبشي، رئيس مباحث قسم شرطة أبوالمطامير في محافظة البحيرة، إنه جرى إنهاء الإجراءات الخاصة بالصلح بين قبيلتين من بدو قرية أبوالعدا، لافتا إلى أن المراسم تكتمل اليوم الجمعة بحضور ممثلين من عواقل القبيلتين
وأضاف «الحبشى» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن من المقرر حضور الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية والدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، واللواء علاء الدين شوقى، مدير أمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية بالمحافظة .
وأشار، إلى أن القضية تعود إلى 25 سبتمبر من العام الماضى، عندما نشبت معركة بالأسلحة النارية بين قبيلتى السعايطة وزايد لخلافات على قطعة أرض، أسفرت عن مقتل شخص يدعى عيسى حمزة السعيطى، وإصابة 6 آخرين بطلقات نارية من القبيلتين، ومازالت سيارات أمن متمركزة بمدخل القرية حتى الآن.
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