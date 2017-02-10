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إشادة روسية بتحسن أمن المطارات
10
فبراير
2017
05:25 AM
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، أوليج سيرومولوتوف، الخميس، أن موسكو تأمل عودة السياح الروس إلى المنتجعات المصرية فى المستقبل القريب، مشيراً إلى أن السلطات المختصة فى روسيا ومصر تعمل بنشاط على تنفيذ التدابير لتحسين الأمن فى المطارات المصرية وأضاف «سيرومولوتوف»، فى تصريحات لوكالة «نوفوستى»، الروسية للأنباء، أنه من الضرورى تهيئة الظروف والآليات التى تستبعد احتمال تكرار سيناريو حادث تحطم الطائرة الروسية فى سيناء
وقال رئيس الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوى، ألكسندر نيرادكو، إن وفد الخبراء الروسى أنهى رحلته، واطلع على نظام الأمن فى مطار القاهرة، مشيرا إلى أنه تم تحديثه بشكل ملحوظ.
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