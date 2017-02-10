أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، أوليج سيرومولوتوف، الخميس، أن موسكو تأمل عودة السياح الروس إلى المنتجعات المصرية فى المستقبل القريب، مشيراً إلى أن السلطات المختصة فى روسيا ومصر تعمل بنشاط على تنفيذ التدابير لتحسين الأمن فى المطارات المصرية وأضاف «سيرومولوتوف»، فى تصريحات لوكالة «نوفوستى»، الروسية للأنباء، أنه من الضرورى تهيئة الظروف والآليات التى تستبعد احتمال تكرار سيناريو حادث تحطم الطائرة الروسية فى سيناء