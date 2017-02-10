



وقدم المحافظ واجب العزاء إلى أسر الطلاب المتوفين، داعيا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، مؤكدا أن هذا الحادث الأليم أثر في قلوب المصريين جميعاً، وسيتم التحقيق في هذا الشأن لمعاقبة أي مقصر.



جاء ذلك بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة اﻹسكندرية، والدكتورة سعاد الخولي نائب محافظ اﻹسكندرية، والدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الاسكندرية، والدكتور رشدى زهران رئيس الجامعة الأسبق، والدكتوررعبدالعزيز قنصوة عميد كلية الهندسة والانبأ بافلى، أسقف كنائس المنتزة وأعضاء مجلس النواب، والقيادات الأمنية بالمحافظة وأعضاء هيئة التدريس.



وكانت حافلة تقل طلبة كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية تعرضت قبل أيام لحادث انقلاب اتوبيس بطريق بنويبع مما أسفر عن وفاة 9 من الطلاب، وإصابة آخرين.