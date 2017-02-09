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رئيس مدينة دسوق يتخذ الإجراءات القانونية لوقف مزاد بيع «أرض المضارب»
أعلن المهندس أسامة سعد كامل رئيس مركز ومدينة دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، وقف إجراء مزاد لبيع قطعة من أراضي المدينة، بناء على تعليمات المحافظ
وتوجه رئيس المدينة ورافقه أحمد محمود أبوزور، العضو القانوني للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، نبيل الدالي مسؤول أملاك الدولة، إلى مبنى البنك الأهلي المصري لتقديم المستندات اللازمة لوقف إجراءات المزاد المزمع إجراءه اليوم، لبيع مساحة 4987م2 أرض شركة المضارب (وحدة المضرب الحديث بدسوق).
وكان محافظ كفر الشيخ، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية، لوقف بيع أراضي من أملاك الدولة بمركزي دسوق وبيلا، في مزاد علني، مع إزالة جميع لافتات الإعلانات الخاصة بهذا الغرض، وإحالة الأمر للشؤون القانونية.
وأكد أنه لاحظ وجود لافتات إعلانات وضعت بمعرفة بنكين بمدينة دسوق، تتضمن الإعلان عن مزاد علني لبيع قطعتي أرض تابعة لشركة مضارب كفر الشيخ بمركزي دسوق وبيلا، اليوم، بمقر أحد البنوك بالقاهرة، منها الأولى بمركز بيلا ومساحتها 6 آلاف و816 مترا، والقطعة الثانية بدسوق ومساحتها 4 آلاف و987 مترا.
وكشف رئيس مدينة دسوق، أن قطعتي الأرض المعلن بيعهما بالمزاد العلني، ضمن أملاك دولة، خُصصتا لشركات القطاع العام من قبل، ثم انتفى التخصيص عنهما فوجب عودتهما للدولة، طبقاً للمادة 14 من القانون 43 لسنة 1979 الخاص بقانون الإدارة المحلية، وبناء عليه حُررت مذكرة للعرض على محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، والذي وجه تعليماته بوقف المزاد.
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