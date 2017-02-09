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انتقادات لـ«الخارجية» بسبب تأخير التصديق على اتفاقية حماية الأصناف النباتية
انتقد عدد من ممثلي شركات تصدير الحاصلات الزراعية المشاركة بالمعرض الزراعي الألماني الدولي «فروت لوجيستيكا»، موقف وزارة الخارجية وتسببها في عدم الانضمام رسميا إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية المعروفة باسم «اليوبوف» وتأخر التصديق عليها رغم صدور قرار جمهوري بقانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية كما وافق عليها مجلس النواب ثم أصبحت حبيسة أدراج الوزارة مما أدى إلى تعليق التصديق على الاتفاقية
وقال محسن البلتاجي رئيس جمعية «هيا» لتنمية وتطوير الصادرات البستانية إن رفض وزارة الخارجية الاتفاقية رغم موافقة الرئاسة ومجلس النواب غير مبرر، رغم الحجج التي سبقتها وزارة الخارجية بأن الاتفاقية تشكل خطورة على حماية الفلاح، مشيرا إلى أن الاتفاقية تستهدف زيادة التنوع في الإنتاج الزراعي لأغراض التصدير ويعطي ميزة نسبية لمصر في إنتاج محاصيل جديدة ذات ميزة نسبية عالية وخاصة العنب والفراولة والمانجو.
وأضاف أن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية يرفع من العائد المالي للزراعة المصرية من خلال منتجات زراعية ذات عائد أعلي من الزراعات التقليدية ويساهم في تحسين أوضاع الفلاح المصري وتحديث منظومة الزراعة المصرية، مطالبا وزارة الخارجية بمراجعة موقفها لتحقيق المصلحة بتطوير الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.
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