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يحيى قلاش: النقابة بدأت إنشاء مركز تدريب الصحفيين والنادي الاجتماعي
09
فبراير
2017
04:00 AM
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قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن النقابة بدأت في تحقيق الحلم الذي طال انتظاره بإنشاء مركز التدريب والنادي الاجتماعي والثقافي بالدورين السادس والسابع بمقر النقابة، لافتا إلى أن مركز التدريب سوف يُجهز بأحدث الإمكانيات وأجهزة التدريب
جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته لجنة التدريب بنقابة الصحفيين برئاسة حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، لعدد من الصحفيين الذين شاركوا في لجنة التدريب طوال الفترة الماضية وتطوعوا بالتدريب، وكل من ساهم بالجهد والوقت في نشاط التدريب بالنقابة على مدار عامي 2015 و2016، لتطوير المهارات المهنية للزملاء.
وأضاف النقيب، أن كل من تطوع من أجل زملائه وتدريبهم خلال الدورات التي نظمتها النقابة يحتاج أن نتقدم له بالشكر، لأنه ترك أثراً كبيراً في نفوس زملائه سيبقى لسنوات طويلة.
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