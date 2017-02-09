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محافظ أسوان يعقد اجتماعا طارئا مع مديري المستشفيات
عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، مساء الأربعاء، اجتماعاً طارئاً مع مديري المستشفيات المختلفة بحضور الدكتور إيهاب حنفى مدير عام الصحة بأسوان، للوقوف على مستوى الأداء الطبي والعلاجي ومناقشة شكوي الأهالي المتكررة من نقص الخدمات الصحية، خاصة في أقسام العناية المركزة والغسيل الكلوي والحضانات بمختلف المستشفيات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى التعرف بشكل واقعي على حجم الصعوبات والمشكلات التي تعاني منها المنظومة الصحية
وكلف مجدى حجازى، مدير عام الصحة بإعداد تقرير مفصل عن الموقف الحالي لأقسام العناية المركزة والغسيل الكلوي والحضانات بمختلف المستشفيات، يتضمن حصرا دقيقا لأعداد الأسرة بالإضافة إلى أعداد الأطباء وأعضاء هيئة التمريض في كل قسم بكل مستشفى على حدة بجانب معدل النقص والزيادة فيها وذلك تمهيداً لعرضها على وزير الصحة ومسئولي الجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم للمساهمة في سد معدلات العجز التي تعانى منها أغلب المستشفيات وخاصة في أعداد الأطباء وأعضاء هيئة التمريض.
كما وافق «حجازي»، على زيادة عدد النوبتجيات للأطباء بنسبة 50% وذلك في المستشفيات التي تشهد عجز في أعداد الأطباء، للمساهمة في توفير الخدمة الطبية للمرضى والمترددين على تلك المستشفيات خلال الـ 24 ساعة وبأعلى جودة ممكنة.
وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ أسوان مدير عام الصحة بضرورة عقد اجتماع شهري دائم في الثلاثاء الثاني من كل شهر بمقر مديرية الصحة، لطرح ومناقشة كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصحي بأسوان، فضلاً عن تقديم الحلول والأفكار المقترحة لمواجهة تلك التحديات من أجل الوصول إلى مجموعة من النتائج الإيجابية والمثمرة التي يتم عرضها على المحافظ شخصياً في نهاية الاجتماع الشهرى لدراستها وتحليلها، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية اللازمة.
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