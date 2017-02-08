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«الرواق الأزهري» يطلق المستوى الثالث من برنامج «الإرشاد الأسري»
أعلن الرّواق الأزهريّ بالجامع الأزهر عن إطلاق المستوى الثالث من برنامج الإرشاد الأسري والتوجيه الاجتماعي الأسبوع المقبل، والذي يأتي في إطار سلسلة من البرامج المتميزة والمتخصصة في الإرشاد والتوجيه الأسري والتربوي التي تستهدف تقديم مجموعة من الخدمات للبيت المصري بكل أطيافه، والمساعدة في وضع حلول للمشكلات التي تواجه الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين، كما يهدف إلى معالجة المشكلات الاجتماعية والسلوكية للأسرة المصرية
ويتضمن البرنامج مراحل تكوين الأسرة والتربية النفسية للأبناء وتعديل السلوكيات الخاطئة، كما يشمل فن التعامل مع المراهق والتربية القيادية للأبناء والهدي النبوي في تربية الأبناء.
قال الدكتور محمد مهنا ،المشرف العام على الرواق الأزهري، إن مثل هذه البرامج تأتي في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأهمية وضرورة التواصل مع كافة فئات المجتمع، لذلك تأتي هذه النوعية من البرامج التدريبية المتخصصة في الإرشاد والتوجيه الأسري والتربوي والصحة النفسية من أجل تحقيق الجامع الأزهر للمشاركة المجتمعية.
يذكر أن محاضرات برنامج الإرشاد الأسري تعقد بالجامع الأزهر يومي الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى السادسة مساءً، للمحاضرات النظرية وورش العمل، ويستقبل كل يوم ثلاثاء عقب صلاة العصر حتى صلاة المغرب، الاستشارات الأسرية لحل المشكلات الزوجية، وذلك بإشراف مجموعة من الخبراء المتخصصين في الإرشاد والتوجيه الأسري والتربوي والنفسي .
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