أكد مسؤولو مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الأحياء وفيلات أبوالنصر ومبارك 7 ومخبز أبوحته خلف وعمارات اللؤلوة وجهاز حماية الشواطىء بمدينة الغردقة، الخميس، من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وذلك في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء