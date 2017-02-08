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السلطان قابوس يمنح مجدى يعقوب وساما من الدرجة الأولى
08
فبراير
2017
15:50 PM
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منح السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، وسام السُلطان قابوس من الدرجة الأولى للبروفيسور مجدى حبيب يعقوب تقديرا لمكانته العلمية ومبادراته الإنسانية على المستوى العالمى
وقال بيان صادر عن السفارة العمانية، الأربعاء، إنه قام بتسليم الوسام خالد بن هلال بن سعود البوسعيدى وزير ديوان البلاط السلطاني، مضيفا: «يمثل ذلك امتدادا للمواقف التاريخية للسلطان قابوس تجاه مصر، والتي تعكس في الفترة الراهنة مواصلة التقدير لها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي».
يذكر أن جراح القلب العالمى البروفيسور مجدى يعقوب مشرف على جمعية سلسلة الأمل، التي اختارت المركز الوطنى لطب وجراحة القلب في السلطنة كأحد المراكز العالمية التي تجرى فيها عمليات قلب تطوعية للأطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية في القلب.
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